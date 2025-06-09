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Вт, 10.06.2025
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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
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Во вторник местами пройдут дожди

Солнечный день.

Во вторник, 10 июня, небо над Латвией частично закроют облака, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Ветер ожидается с запада или юго-запада, от слабого до умеренного, порывами до 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +15..+19 градусов.

В Риге облачность днем ​​увеличится, существенных осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном и юго-западном ветре температура воздуха поднимется до +18..+19 градусов.

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