Во вторник местами пройдут дожди

Во вторник, 10 июня, небо над Латвией частично закроют облака, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Ветер ожидается с запада или юго-запада, от слабого до умеренного, порывами до 8-13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +15..+19 градусов.
В Риге облачность днем увеличится, существенных осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном и юго-западном ветре температура воздуха поднимется до +18..+19 градусов.
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