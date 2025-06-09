Во вторник местами пройдут дожди

Ветер ожидается с запада или юго-запада, от слабого до умеренного, порывами до 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +15..+19 градусов.

В Риге облачность днем ​​увеличится, существенных осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном и юго-западном ветре температура воздуха поднимется до +18..+19 градусов.