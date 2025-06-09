Во вторник ожидается солнечная погода, до +19 градусов

Ночью местами еще пройдут дожди, больше осадков выпадет на севере Видземе. На западе и юге страны небо прояснится.

Западный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 11-18 метров в секунду, температура воздуха опустится до +8...+12 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером в Курземе ожидается более сильный дождь.

Галерея: Летнее цветение

При западном, юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха повысится до +14...+19 градусов.

В Риге во вторник не ожидается существенных осадков, будет светить солнце, временами скрываясь за облаками. Температура воздуха ночью понизится до +10 градусов, а во второй половине дня потеплеет до +19 градусов.