Лето задержится: среда будет облачной и дождливой

Осадки ожидаются в большинстве районов страны как ночью, так и днем. Местами дожди будут сильными.

Ночью будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +8...+12 градусов.

Днем воздух прогреется лишь до +13...+18 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе он сменится на северо-западный.

В Риге в среду будет пасмурно и дождливо, возможен затяжной дождь. При южном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного ночью будет около +12 градусов, днем - около +15 градусов.

Галерея: Лето в Европе