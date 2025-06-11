В четверг погода станет хуже

Небо будет преимущественно облачным. Больше осадков ожидается в центральной и восточной частях Латвии, а в Курземе лишь местами возможен небольшой дождь.

Ближайшей ночью прогнозируется северо-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье в порывах он усилится до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.

Днем в западной части страны и на Видземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, на востоке страны будет слабый ветер. Воздух прогреется до +12...+17 градусов.

В Риге в четверг будет облачно, временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью при умеренном северо-западном ветре составит +12 градусов; днем северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 16-18 метров в секунду, температура воздуха не превысит +15 градусов.