Синоптики дали прогноз на Лиго

В ближайшие дни погода порадует солнцем, а самым теплым днем этой недели станет воскресенье - воздух прогреется до +20...+24 градусов, лишь в прибрежных районах температура не превысит +17...+19 градусов.

Предполагается, что в понедельник, 16 июня, воздух прогреется даже до +26 градусов, однако затем станет прохладнее. За несколько дней до праздника максимальная температура воздуха по всей стране может опуститься ниже +20 градусов, но непосредственно в праздники столбики термометров вновь немного поднимутся. Ночами ожидается +6...+13 градусов.

На следующей неделе временами пройдут дожди, возможны также кратковременные грозовые ливни. Будет преобладать западный ветер. Осадки прогнозируются и непосредственно на Лиго и в Янов день, однако дожди будут кратковременными.

Вторая половина июня в целом ожидается на 1-2 градуса прохладнее климатической нормы, количество осадков будет соответствовать средним многолетним показателям, а в Курземе даже окажется ниже нормы.

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