В пятницу воздух в Латвии местами прогреется до +21 градуса

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, а в восточной части страны местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
На востоке Латгале возможны более сильные осадки и грозы.
Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.
В Риге осадков не ожидается, облака рассеются, а северо-северо-западный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов на севере города и +19 градусов на юге.
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