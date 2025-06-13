В пятницу воздух в Латвии местами прогреется до +21 градуса

На востоке Латгале возможны более сильные осадки и грозы.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В Риге осадков не ожидается, облака рассеются, а северо-северо-западный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов на севере города и +19 градусов на юге.