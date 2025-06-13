Температура воды в реках и озерах Латвии не превышает 18 градусов

Температура воды в реках и озерах в пятницу утром составляет +13...+18 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Айвиексте и Венте температура воды около +16 градусов, в Даугаве и Лиелупе - от +15 до +18 градусов, в Гауе - от +14 до +16 градусов.
Температура воды в крупных озерах - в пределах +15...+17 градусов.
В море средняя температура воды утром составила +13...+15 градусов, а в Мерсрагсе и Рое - около +10 градусов.
В ближайшие дни ожидается солнечная и теплая погода, а температура воды будет постепенно повышаться.
Уровень воды в реках колеблется и в ближайшие дни будет в основном снижаться. Во многих районах Латгале, Селии и Видземе все еще затоплены территории.
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