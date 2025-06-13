Температура воды в реках и озерах Латвии не превышает 18 градусов

В Айвиексте и Венте температура воды около +16 градусов, в Даугаве и Лиелупе - от +15 до +18 градусов, в Гауе - от +14 до +16 градусов.

Температура воды в крупных озерах - в пределах +15...+17 градусов.

В море средняя температура воды утром составила +13...+15 градусов, а в Мерсрагсе и Рое - около +10 градусов.

В ближайшие дни ожидается солнечная и теплая погода, а температура воды будет постепенно повышаться.

Уровень воды в реках колеблется и в ближайшие дни будет в основном снижаться. Во многих районах Латгале, Селии и Видземе все еще затоплены территории.