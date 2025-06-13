Синоптики рассказали о погоде на выходных и на следующей неделе

В субботу и воскресенье на всей территории страны будет солнечно и без осадков, слабый или умеренный северный ветер сменится слабым западным, северо-западным. Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, на побережье - до +12...+13 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +20...+24 градуса, на отдельных участках побережья будет +17...+19 градусов.

По последним прогнозам, в понедельник в Латвию с запада придет холодный фронт, который принесет дожди во многие районы Курземе, а затем и в центральные районы, в то время как на большей части страны еще будет тепло - до +20...+25 градусов.

На следующей неделе небо затянут облака и временами будут идти дожди, станет холоднее: в отдельные дни максимальная температура по всей стране ожидается ниже +15...+20 градусов.

И следующая, и последняя неделя июня будут немного прохладнее нормы. Хотя дожди возможны почти каждый день, осадки будут в основном кратковременными, поэтому их количество ожидается близким к норме.