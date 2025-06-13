В субботу в Латвии ожидается солнечная и теплая погода

И ночью, и днем будет малооблачно, без осадков. Ожидается слабый и умеренный северный ветер, в Латгале - до 12 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +5…+6 градусов в отдельных регионах Курземе до +11...+13 градусов в Юрмале, Риге и местами на востоке страны.

После полудня воздух прогреется до +20...+23 градусов, на побережье - до +17…+20 градусов.

В столице в субботу будет преимущественно ясно. Ночью температура воздуха составит +11...+13 градусов, днем - от +17 градусов на побережье Рижского залива до +20 градусов на юге столицы.