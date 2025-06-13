Стало известно, где в Риге сейчас теплее всего купаться

Температура воды в озере Бабелитис составляет +17 градусов.

На других рижских пляжах вода холоднее. Температура воды в Даугаве на Кипсале, Луцавсале и Румбуле составляет +15 градусов, а в море в Вакарбулли и Вецаки - +14 градусов.

Ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что температура воды в реках и озерах Латвии пока не превышает 18 градусов. Однако в ближайшие дни ожидается солнечная и теплая погода, так что водоемы будут постепенно нагреваться.