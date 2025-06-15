На Латвию движутся дожди: какой будет погода на следующей неделе?

Вечером в понедельник к территории Латвии приблизится зона осадков, которая местами в западных районах принесет дожди.

Ночью в отдельных районах будет образовываться туман и дымка. Ветер по-прежнему будет слабым. Ночная температура воздуха опустится до +7...+12 градусов, а днем сохранится тепло - столбик термометра поднимется до +20 градусов и даже выше. В понедельник в западных и центральных районах местами воздух прогреется до +26 градусов.

Во вторник через территорию Латвии пройдет новая зона осадков, в результате чего в большинстве районов страны время от времени будет идти дождь. Ветер немного усилится и будет дуть с запада и юго-запада со скоростью от слабой до умеренной, достигая днем порывов до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +12...+15 градусов, а днем составит от +15 до +20 градусов.

Во второй половине недели дожди пройдут во многих регионах страны, ветер усилится и станет порывистым уже по всей территории. Тем не менее, воздух останется относительно теплым - дневная температура будет колебаться в пределах +15...+20 градусов.