Понедельник будет теплым, но облачным

Под воздействием теплых воздушных масс, расположившихся над территорией Латвии, воздух почти по всей стране прогреется до +22...+27 градусов, хотя местами на побережье при ветре с моря будет на пару градусов прохладнее. Ветер прогнозируется западный, от слабого до умеренного.

В Риге день обещает быть теплым: столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет слабый, после обеда начнет увеличиваться облачность.

Сухая погода ожидается и в ночь на понедельник. Облаков в небе будет немного, всю ночь будет дуть слабый ветер, в некоторых западных и центральных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +6...+11 градусов, местами на побережье залива будет не прохладнее +11...+13 градусов.

В столице прогнозируется небольшая облачность, без осадков. При слабом ветре воздух остынет до +12...+13 градусов.