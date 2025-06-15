В понедельник будет жарко: воздух прогреется до +27 градусов

Таким образом, этот день станет самым теплым с апреля. Возможно, он станет и самым теплым днем июня, так как в продолжение месяца часто ожидается прохладная и дождливая погода.

Прохладнее будет на части побережья, где столбик термометра местами не превысит отметку в +20 градусов.

Облаков ожидается мало, будет светить солнце. Во второй половине дня в западной части страны, начиная с побережья, небо будут закрывать облака, Курземе достигнет дождь. Будет дуть слабый западный ветер.

В Риге понедельник будет сухим и преимущественно солнечным, будет дуть слабый ветер, вечером - умеренный северо-западный ветер. Воздух прогреется до +26 градусов.