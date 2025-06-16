Можно купаться? На одном из рижских пляжей вода в Даугаве прогрелась до +19 градусов

В Даугаве у Кипсалы температура воды достигла +19 градусов, сообщила агентству LETA муниципальная полиция Риги.
На остальных пляжах температура воды ниже, например, в Кишезерсе, на озере Бабелитес и в Вакарбулли температура воды составляет +18 градусов.
В свою очередь на пляжах в Вецаки температура воды достигает +17 градусов, а на Луцавсале и Румбуле - +16 градусов.
Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды один из девяти пляжей Рижского самоуправления, на которых работают спасатели.
В основном стражи порядка контролируют безопасность на воде в местах купания каждый день с 10 до 22 часов.
В свою очередь по ночам в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях - Вецаки, Вакарбулли, Луцавсале, Румбуле, Бабелитес и Кишезерсе. Нужно принять во внимание, что в ночные смены на пляжах работает меньше спасателей, чем днем.
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