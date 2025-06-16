В ночь на вторник в Латвии ожидаются дожди

Начиная с запада небо постепенно затянет облаками и пойдет дождь. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.

Во вторник утром кратковременный дождь еще продолжится во многих местах, затем осадки прогнозируются на востоке страны, в некоторых районах возможны ливни с грозами.

Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Под лучами солнца воздух прогреется до +16...+21 градуса, местами в Земгале будет на градус теплее.

В Риге ночью и утром временами будут идти дожди, возможен сильный дождь, температура воздуха опустится до +13...+14 градусов. Днем количество облаков сократится, скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду, воздух прогреется до +19 градусов.