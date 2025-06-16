Во вторник в Латвии ожидаются дожди и порывистый ветер

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха вскоре после пяти утра составила +13..+15 градусов. Затем днем, начиная с запада Латвии, небо прояснится. Максимальная температура воздуха составит +16..+21 градус, в Земгале местами до +22 градусов.

В Риге с утра облачная и дождливая погода, температура воздуха +14 градусов, ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Однако во второй половине дня ожидается преимущественно солнечная погода, воздух прогреется до +19 градусов. Порывы ветра могут составлять до 15 метров в секунду.