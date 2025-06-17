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Вт, 17.06.2025
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Alexandra Nekrasova
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В среду в Латвии снова ожидаются дожди

Мужчина с зонтом во время дождя

В среду ожидается преимущественно облачная погода, во многих регионах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью небольшой дождь ожидается лишь местами, будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха составит +10…+15 градусов.

Утром и днем дожди пройдут уже во многих регионах, а наибольшее количество осадков выпадет на юго-востоке страны, где также возможна гроза. Порывы западного ветра составят 9-14 метров в секунду, а воздух прогреется до +15…+21 градуса.

В Риге солнце в среду покажется лишь временами, возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит около +15 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

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