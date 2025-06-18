Новый прогноз синоптиков на праздничные выходные

В четверг в большинстве регионов страны пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ожидаются сильные ливни с градом и мощными порывами ветра. Наибольшая вероятность сильной грозы прогнозируется на юго-востоке страны.

В ночь на пятницу восточной и центральной частей Латвии достигнет обширная зона осадков, а днем ожидается сильный северо-западный ветер. В Риге возможны порывы ветра до 22 метров в секунду.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в субботу, в самый длинный день года, погода улучшится, ветер стихнет, а кратковременные дожди возможны лишь местами, в основном на востоке страны. В самую короткую ночь года температура воздуха составит +6…+11 градусов, на побережье - не ниже +12…+14 градусов, а в день летнего солнцестояния температура повысится до +17…+22 градусов.

В воскресенье кратковременные дожди прогнозируются лишь местами, а воздух может прогреться до +25 градусов. На Лиго и в Янов день пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха 23 июня может повыситься до +27 градусов, после чего ожидается похолодание.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в конце июня и начале июля средняя температура воздуха в Латвии будет немного ниже нормы, тогда как Global Forecast System допускает вероятность, что в первые дни июля в тени будет до +35 градусов.