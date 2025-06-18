В четверг Латвию накроют грозы, град и шквалистый ветер

Предстоящей ночью облачность будет небольшая и переменчивая, преимущественно без осадков. При западном ветре от слабого и умеренного температура воздуха опустится до +7...+11 градусов, на побережье - до +13 градусов.
Днем временами выглянет солнце, однако в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди и грозы. Локально грозовые облака принесут не только проливные дожди, но и град, а также разрушительный ветер. Наибольший риск сильных штормовых явлений прогнозируется в южных и юго-восточных краях Латвии.
Преобладать будет западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.
В Риге в четверг временами будет солнечно, возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью при слабом западном ветре воздух охладится до +12 градусов, в пригородах - до +9. В течение дня ветре усилится, а к вечеру порывы северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице не поднимется выше +18 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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