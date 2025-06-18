В четверг местами возможны грозы, град и сильный ветер

Наиболее сильные грозы возможны в Земгале, Селии и южной части Латгале. На севере Видземе день может пройти без осадков.

Отдельные грозовые тучи принесут интенсивные ливни, град и сильные порывы ветра, локально возможна буря.

Будет дуть преимущественно слабый или умеренно сильный западный, северо-западный ветер, его порывы могут достигать скорости 13-18 метров в секунду, под отдельными грозовыми тучами ожидаются более сильные порывы, возможны и вихри.

Температура воздуха составит +15...+20 градусов, местами во время дождя и града она понизится до +10 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь; сильные грозовые ливни прогнозируются к югу от столицы. Вечером северо-западный ветер порывами усилится до 17 метров в секунду, под влиянием дождевых и грозовых облаков сильный ветер возможен и днем. Максимальная температура воздуха составит +18...+19 градусов.

Галерея: Лето в Латвии