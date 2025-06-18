В четверг местами возможны грозы, град и сильный ветер

В четверг в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут ливни с грозами, прогнозируют синоптики.
Наиболее сильные грозы возможны в Земгале, Селии и южной части Латгале. На севере Видземе день может пройти без осадков.
Отдельные грозовые тучи принесут интенсивные ливни, град и сильные порывы ветра, локально возможна буря.
Будет дуть преимущественно слабый или умеренно сильный западный, северо-западный ветер, его порывы могут достигать скорости 13-18 метров в секунду, под отдельными грозовыми тучами ожидаются более сильные порывы, возможны и вихри.
Температура воздуха составит +15...+20 градусов, местами во время дождя и града она понизится до +10 градусов.
В Риге ожидается кратковременный дождь; сильные грозовые ливни прогнозируются к югу от столицы. Вечером северо-западный ветер порывами усилится до 17 метров в секунду, под влиянием дождевых и грозовых облаков сильный ветер возможен и днем. Максимальная температура воздуха составит +18...+19 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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