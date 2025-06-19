Объявлено желтое предупреждение о грозе. Местами наблюдается град

В свою очередь, в ночь на пятницу с севера центральных и восточных районов Латвии достигнет новая зона осадков, которая принесет затяжной дождь. Количество осадков достигнет 20-30 миллиметров. Зона осадков отступит от Латвии в течение дня 20 июня.

Сейчас очевидцы сообщают, что местами в Латвии, например, в рижском микрорайоне Кенгарагс, наблюдается град.

Фото: Aculiecinieka foto.

Как уже сообщалось, в ночь на пятницу в Риге и других регионах на побережье Видземе значительно усилится северо-западный ветер, предупреждают синоптики.

Над северо-востоком Европы расположен обширный циклон, который в четверг принесет во многие регионы Латвии грозовые ливни, град и шквалистый ветер. Сильные грозы наиболее вероятны на юге страны.

В ночь на пятницу влияние циклона усилится - ветер станет сильнее, а через восточную и центральную части страны с севера пройдет обширная зона осадков. Самые сильные дожди ожидаются в Видземе и Селии - количество осадков здесь может достичь 25-30 мм.

Самый сильный ветер прогнозируется на побережье Видземе в ночь на пятницу и в первой половине дня - порывы северо-западного, а затем северного ветра будут достигать 20-24 метров в секунду. Ветер такой силы ожидается также в Юрмале, Риге и регионах вокруг столицы. В остальных регионах страны порывы ветра составят 13-18 метров в секунду.

Сильный ветер в ночь на пятницу и утром может ломать ветки и деревья. Наибольшие разрушения ожидаются в Риге, Юрмале и районах вокруг столицы.

В течение пятницы порывы ветра постепенно стихнут.