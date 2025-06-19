Лишь один регион Латвии в пятницу избежит непогоды

Дожди продолжатся и в первой половине дня пятницы, а во второй половине дня осадки ожидаются уже только в Латгале и Селии, при этом их интенсивность уменьшится. В Курземе дождя не ожидается ни ночью, ни днем.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в центральных и восточных районах страны объявил желтое предупреждение о дожде: там количество осадков достигнет 20-30 миллиметров.

В пятницу в Курземе будет светить солнце, а к вечеру облака рассеются уже на большей части страны. Температура воздуха ночью опустится до +9...+13 градусов, днем - поднимется до +13...+19 градусов.

В ближайшие сутки усилится западный, северо-западный ветер, который перейдет в северный. Ожидаются порывы скоростью до 14-19 метров в секунду, а на Видземском побережье - в том числе в Риге, Юрмале и граничащих со столицей краях - ночью и утром скорость ветра в порывах будет достигать 20-24 метров в секунду.

В Риге ночью и утром будут идти продолжительные дожди и бушевать ветер - ожидаются порывы северо-западного ветра до 21-24 метров в секунду. Днем осадки прекратятся и небо начнет проясняться, скорость ветра постепенно уменьшится. Температура воздуха ночью не опустится ниже +12 градусов, к вечеру пятницы столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

Ранее сообщалось, что прогнозируемый сильный ветер с дождем может ломать деревья. Наибольшие разрушения ожидаются в Риге, Юрмале и краях, граничащих со столицей.