ФОТО Синоптики уточнили прогноз погоды на Лиго и Янов день

В праздничные выходные в Латвии ожидается прохладная погода и кратковременные дожди, а на Лиго и в Янов день возможны более сильные и продолжительные осадки, сообщают синоптики.
В ночь на субботу - самую короткую ночь в году - облачность будет небольшая, без осадков. При слабом и умеренном северо-западном ветре температура воздуха понизится до +6..+10 градусов, на части побережья - до +11..+14 градусов.
В субботу облачность усилится, а к вечеру во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курземе и Земгале западный и юго-западный ветер усилится до 14 метров в секунду. Максимальная дневная температура составит от +17 до +22 градусов.
В воскресенье ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки. Северный и северо-западный ветер будет порывистым, а температура воздуха не превысит +15..+20 градусов.
В день Лиго небо будет преимущественно облачным.
Согласно текущим прогнозам, вероятность дождя увеличится именно вечером Лиго и в ночь на Янов день. Возможны сильные осадки, порывистый ветер, местами грозы.
Температура воздуха в основном ожидается ниже +20 градусов, однако в ночь на Янов день повсюду сохранится выше +10 градусов.
Переменчивая и временами дождливая погода сохранится и после праздников.
В солнечные моменты в полуденные часы уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. Наиболее опасное время для пребывания на солнце - с 12 до 15 часов дня.
Галерея: День трав и празднование Лиго в Латвийском этнографическом музее под открытым небом
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