ФОТО Синоптики уточнили прогноз погоды на Лиго и Янов день

В ночь на субботу - самую короткую ночь в году - облачность будет небольшая, без осадков. При слабом и умеренном северо-западном ветре температура воздуха понизится до +6..+10 градусов, на части побережья - до +11..+14 градусов.

В субботу облачность усилится, а к вечеру во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курземе и Земгале западный и юго-западный ветер усилится до 14 метров в секунду. Максимальная дневная температура составит от +17 до +22 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки. Северный и северо-западный ветер будет порывистым, а температура воздуха не превысит +15..+20 градусов.

В день Лиго небо будет преимущественно облачным.

Согласно текущим прогнозам, вероятность дождя увеличится именно вечером Лиго и в ночь на Янов день. Возможны сильные осадки, порывистый ветер, местами грозы.

Температура воздуха в основном ожидается ниже +20 градусов, однако в ночь на Янов день повсюду сохранится выше +10 градусов.

Переменчивая и временами дождливая погода сохранится и после праздников.

В солнечные моменты в полуденные часы уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. Наиболее опасное время для пребывания на солнце - с 12 до 15 часов дня.

Галерея: День трав и празднование Лиго в Латвийском этнографическом музее под открытым небом