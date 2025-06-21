В субботу почти по всей Латвии воздух прогреется до +21 градуса

Солнце будет чередоваться с облаками, во второй половине дня местами на востоке возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, в Курземе - порывистый.

В Риге ожидается переменная облачность, но день обещает быть теплым - температура составит +21…+23 градуса. Существенных осадков в столице не ожидается.