В субботу почти по всей Латвии воздух прогреется до +21 градуса

Сегодня почти по всей Латвии воздух прогреется до +16…+21 градуса, местами в центральных регионах - до +23 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Солнце будет чередоваться с облаками, во второй половине дня местами на востоке возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, в Курземе - порывистый.
В Риге ожидается переменная облачность, но день обещает быть теплым - температура составит +21…+23 градуса. Существенных осадков в столице не ожидается.
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