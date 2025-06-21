По всей Латвии началось астрономическое лето

21 июня - день летнего солнцестояния и самый длинный день в году.

Продолжительность дня в Риге составит 17 часов и 52 минуты, в остальных регионах Латвии - от 17 часов и 33 минут на юге Аугшдаугавского края до 18 часов и 12 минут на севере Валмиерского края.

В самый длинный день года солнце светит примерно на 11 часов дольше, чем в самый короткий день во время зимнего солнцестояния.

В субботу в Риге солнце взошло в 4:29, а закат ожидается в 22:21. Самый ранний восход был на северо-востоке Латвии, в Педедзской волости Алуксненского края - в 4:10, а позже всего солнце взошло на юго-западном побережье Латвии, в Южно-Курземском крае - в 4:48.

Самый ранний закат в день летнего солнцестояния ожидается на юго-востоке страны - у границы с Беларусью солнце зайдет уже в 21:58, а позже всего закат будет на северо-западе Латвии, у моря в Вентспилсском крае - в 22:36.

После летнего солнцестояния ночи постепенно начнут становиться длиннее, а дни - короче. Уже 22 июня день будет короче на шесть секунд, а через месяц продолжительность дня сократится на целый час.