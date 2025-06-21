В воскресенье по всей Латвии пройдут дожди

Ночью будет облачно, в отдельных регионах на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. При умеренном северо-западном и западном ветре в отдельных регионах на западе может образоваться туман. Во второй половине ночи ветер усилится, и в прибрежных районах его порывы достигнут 15-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9...+13 градусов.

В течение дня небо начнет постепенно проясняться. В центральных и восточных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Умеренный северо-западный и западный ветер в первой половине дня в прибрежных районах усилится в порывах до 15-16 м/с. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, лишь на юго-востоке будет прохладнее - около +13...+15 градусов.

В Риге ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха понизится до +10...+12 градусов. В первой половине дня также возможны осадки, а после обеда небо начнет проясняться. Температура воздуха в столице днем составит +16...+18 градусов.