Утро воскресенья будет облачным, позже прояснится

В центральных и восточных регионах Латвии ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер на побережье местами усилится в порывах до 15 м/с, а температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге в первой половине дня возможен небольшой дождь, порывы северо-западного, северного ветра составят до 15 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +15...+17 градусов.