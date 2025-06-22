Последний прогноз погоды на праздники

Затяжных осадков не ожидается, однако местами возможны сильные ливни, сопровождаемые грозами. И в понедельник, и во вторник небо будет преимущественно облачным.

В день Лиго кратковременные дожди пройдут во многих регионах, а порывы южного, юго-восточного ветра в центральной и западной части страны составят 9-14 метров в секунду. Ночь будет прохладной - температура воздуха понизится до +4...+10 градусов, а днем составит +16...+21 градус.

Ночью и в Янов день также временами ожидается дождь, местами сильный, возможны грозы. Южный ветер сменится на юго-западный, западный, его порывы составят 14-19 метров в секунду. Ночью температура составит +11...+14 градусов, днем - не превысит +13...+18 градусов.

В среду погода также будет облачной, дождливой и ветреной, а температура воздуха не превысит +20 градусов. В четверг станет солнечнее, воздух местами прогреется до +23 градусов.

Хотя на юге Европы стоит сильная жара, временами достигающая ее центральных регионов, в странах Балтии и Скандинавии в ближайшие недели прогнозируется преимущественно прохладная погода с обильными осадками.