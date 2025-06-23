На Лиго обещают облачную, но теплую погоду

На Лиго небо будет затянуто облаками, местами пройдут небольшие дожди, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Будет дуть умеренный юго-восточный или южный ветер, вдоль побережья порывистый.
Несмотря на то, что погода ожидается относительно пасмурная, день будет довольно теплым: температура воздуха составит от +16 до +21 градуса.
В Риге днем будет облачно, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер, воздух прогреется до +17, +19 градусов.
Галерея: За городом перед Яновым днем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!