Погода на Янов день: последний прогноз

Облачность в ночь на 24 июня принесет в большинство районов страны дождь, местами с грозой. Существует вероятность, что где-то гроза будет сопровождаться сильным ливнем. В середине ночи ветер будет дуть с юго-запада и запада, порывами до 15-19 метров в секунду (м/с) в прибрежных районах.

В праздничную ночь отметка термометра не опустится ниже +12, +15 градусов.

В Риге дождь ожидается во второй половине ночи, с вероятностью грозы, когда более обширная область осадков пересечет город. Ветер будет преимущественно умеренный, с юго-запада и юга.

В столице температура опустится до +13, +14 градусов.

В Янов день в Латвии будет преимущественно облачная погода. Временами будут идти дожди, местами сильные ливни и грозы. Больше всего осадков ожидается на севере Курземе.

Ветер юго-западный и западный, с порывами до 15-19 м/с ночью на побережье и днем дальше по стране. С середины дня на побережье порывы усилятся до 20-22 м/с .

В Латвию будет поступать более холодная воздушная масса, поэтому температура повысится всего на несколько градусов по сравнению с ночной - воздух прогреется до +13, +18 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, пройдут ливни и возможны грозы. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный ветер, усиливающийся к вечеру. Температура воздуха не превысит +15, +16 градусов.