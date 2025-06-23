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Alexandra Nekrasova
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Янов день будет ветреным и дождливым

Обновлено 24 июня 2025, 08:08
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Вторник в Латвии будет облачным и ветреным, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Янов день в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Периодически будет идти дождь, местами возможны сильные ливни с грозами. Наибольшее количество осадков ожидается на севере Курземе.

Ожидается юго-западный, западный ветер, порывы которого ночью на побережье достигали 15-19 м/с, а днем ​​в глубине страны усилится до 20–22 м/с на побережье.

На большую часть территории Латвии придут более холодные воздушные массы, поэтому температура воздуха по сравнению с ночью поднимется всего на несколько градусов - воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В Риге ожидается в основном облачная погода, периодически будет идти дождь, возможна и гроза. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный ветер, который к вечеру станет порывистым. Температура воздуха не будет выше +15...+16 градусов.

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