Фото Объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра на морском побережье

В Видземе и в Курземе юго-западный и западный ветер порывами будет достигнет 20-22 м/с. Из-за сильного ветра возможны локальные перебои с электричеством и затруднения на дорогах. Из-за сильного ветра могут ломаться ветви деревьев/

🟡Dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju



Rītdien, 24.06., priekšpusdienā piekrastes rajonos dienvidrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s. pic.twitter.com/EH2wSgdrVG — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 23, 2025

В Риге дождь ожидается во второй половине ночи, когда через город пройдет более обширная зона осадков и появится вероятность грозы. Будет дуть преимущественно умеренный юго-западный, южный ветер.

Температура в столице опустится до +13, +14 градусов.

В Янов день также ожидается преимущественно облачная погода. Временами будут идти дожди, местами сильные ливни и грозы. Самые сильные осадки ожидаются на севере Курземе.

Ожидается юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 м/с ночью на побережье и внутри страны, с середины дня на побережье он усилится до 20-22 м/с.

В Латвию будет поступать более холодная воздушная масса, поэтому температура воздуха повысится всего на несколько градусов по сравнению с ночной, потеплеет до +13..+ 18 градусов.

В Риге погода будет преимущественно облачной, возможны ливни и грозы. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный ветер, порывистый вечером. Температура воздуха не превысит +15, +16 градусов.

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