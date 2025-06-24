Желтое предупреждение: в Видземе выпадет треть месячных осадков

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтое предупреждение о сильном дожде в Видземе.
Сообщается, что в ночь с 24 на 25 июня на севере страны ожидается продолжительный дождь, местами в Видземе ливень: выпадет 20-25 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы (70 мм). В среду днем кратковременные дожди продолжатся.
LVĢMC предупреждает: из-за сильного дождя почва размокнет и может не успевать впитывать воду, системы ливневой канализации могут быть перегружены. Есть риск подтопления пойм, низин и объектов транспортной инфраструктуры.
При высокой влажности возможны повреждения чувствительных к влаге сельхозкультур. На дорогах ухудшатся условия движения из-за ограниченной видимости и аквапланирования.
Следует закладывать больше времени на поездки. В районах с наибольшим риском подтоплений нужно проявлять осторожность и заблаговременно приводить в порядок ливневую канализацию.
Ранее синоптики сообщали: в ночь на среду небо будет преимущественно облачным, на большей части территории пройдут дожди, в северной зоне - продолжительные и местами сильные.
Ожидается умеренный, местами порывистый юго-западный и западный ветер 15-19 м/с, в начале ночи на побережье Рижского залива до 20-22 м/с. Минимальная температура воздуха +11…+14 °С.
В столице небо затянут облака, время от времени пройдет дождь. Юго-западный и западный ветер усилится в порывах до 15-16 м/с. Столбик термометра опустится до +13…+14 °С.
🟡24.-25.06.2025. naktī valsts ziemeļu daļā gaidāms ilgstošs lietus, vietām Vidzemē tas būs stiprs, un nokrišņu daudzums sasniegs 20-25 mm. Arī 25.06. dienas laikā palaikam līs.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 24, 2025
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