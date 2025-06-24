Желтое предупреждение: в Видземе выпадет треть месячных осадков

Сообщается, что в ночь с 24 на 25 июня на севере страны ожидается продолжительный дождь, местами в Видземе ливень: выпадет 20-25 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы (70 мм). В среду днем кратковременные дожди продолжатся.

LVĢMC предупреждает: из-за сильного дождя почва размокнет и может не успевать впитывать воду, системы ливневой канализации могут быть перегружены. Есть риск подтопления пойм, низин и объектов транспортной инфраструктуры.

При высокой влажности возможны повреждения чувствительных к влаге сельхозкультур. На дорогах ухудшатся условия движения из-за ограниченной видимости и аквапланирования.

Следует закладывать больше времени на поездки. В районах с наибольшим риском подтоплений нужно проявлять осторожность и заблаговременно приводить в порядок ливневую канализацию.

Ранее синоптики сообщали: в ночь на среду небо будет преимущественно облачным, на большей части территории пройдут дожди, в северной зоне - продолжительные и местами сильные.

Ожидается умеренный, местами порывистый юго-западный и западный ветер 15-19 м/с, в начале ночи на побережье Рижского залива до 20-22 м/с. Минимальная температура воздуха +11…+14 °С.

В столице небо затянут облака, время от времени пройдет дождь. Юго-западный и западный ветер усилится в порывах до 15-16 м/с. Столбик термометра опустится до +13…+14 °С.

🟡24.-25.06.2025. naktī valsts ziemeļu daļā gaidāms ilgstošs lietus, vietām Vidzemē tas būs stiprs, un nokrišņu daudzums sasniegs 20-25 mm. Arī 25.06. dienas laikā palaikam līs.



ℹ️https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/t6sI5OTcxb — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 24, 2025