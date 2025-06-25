Ожидается ли в скором времени более теплая погода?

В четверг, 26 июня, погода будет довольно солнечной, лишь местами возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня температура поднимется до +18...+23 градусов при умеренном западном-северо-западном ветре.

В пятницу и в ночь на субботу под влиянием циклона ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами сильный дождь. Ближе к концу недели погода немного улучшится, будет светить солнце, осадков станет меньше. Максимальная температура составит +16...+21 градус, в воскресенье будет на градус теплее.

В начале июля температура может кратковременно подняться до +28 градусов. Устойчивой жары пока не прогнозируется, временами возможны дожди и грозы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озер составляет +14...+18 градусов, а морской воды - в среднем +12...+15 градусов.