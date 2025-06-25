Четверг будет теплее и солнечнее

В начале предстоящей ночи во многих местах еще продолжит идти дождь, позже кратковременные осадки возможны лишь местами. Начиная с запада облачность постепенно сократится.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер. Ночью на Видземском побережье, а днем в юго-восточных краях ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит +8...+13 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге 26 июня ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер - северо-западный от слабого до умеренного, ночью на берегу моря его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +12 градусов, днем будет колебаться около +20 градусов.

В середине дня ультрафиолетовое излучение достигнет среднего уровня: люди с чувствительной кожей, если не будут соблюдать осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут.