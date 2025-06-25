Четверг побалует теплом и солнцем

Облачность будет преимущественно слабой, местами возможны кратковременные дожди.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, порывы которого в восточной части страны достигнут 12–15 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, северо-западный. Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов на севере города до +22 градусов на юге.

Ультрафиолетовое излучение солнца достигает своего самого высокого уровня в году. Самое важное время для защиты от солнечных лучей - между 12:00 и 15:00.

Галерея: Рапсовые поля в районе Талси