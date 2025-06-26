В пятницу пройдут дожди; воздух местами прогреется до +22 градусов

Максимальная температура воздуха составит от +16...+17 градусов в Курземе до +21...+22 градусов в Латгале и в части Видземе, куда дождь придет во второй половине дня, однако перед этим выглянет солнце. В свою очередь в Курземе вечером осадков не ожидается.