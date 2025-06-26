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Пт, 27.06.2025
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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
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В пятницу пройдут дожди; воздух местами прогреется до +22 градусов

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В пятницу в Латвии, начиная с запада, сгустятся облака и ожидается дождь, местами он будет сильным, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит от +16...+17 градусов в Курземе до +21...+22 градусов в Латгале и в части Видземе, куда дождь придет во второй половине дня, однако перед этим выглянет солнце. В свою очередь в Курземе вечером осадков не ожидается.

Будет дуть в основном слабый южный ветер, в Курземе - западный ветер.

В Риге ожидается облачная погода, возможен дождь, будет дуть слабый ветер, температура воздуха перед дождем поднимется до +19 градусов.

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