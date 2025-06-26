В пятницу снова придут дожди

В пятницу, 27 июня, на территорию Латвии с запада придут новые дождевые облака, прогнозируют синоптики.
Ночью ожидается незначительная облачность, местами сформируется туман. Утром в некоторых районах Курземе начнутся дожди. Прогнозируются слабый ветер и безветрие, воздух остынет до +7...+12 градусов.
В течение дня начиная с запада небо над всей страной постепенно затянет облаками, на большей части территории ожидаются дожди, местами в Курземе - сильные.
При слабом ветре температура воздуха в пятницу поднимется до +16...+21 градуса.
В Риге ночью будет малооблачно, в некоторых местах образуется туман; днем ожидается пасмурная погода и дождь. Ветер - слабый южный. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, в пригороде - до +9...+11 градусов. Днем перед дождем воздух прогреется до +19 градусов.
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