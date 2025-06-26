Вторая декада июня в Латвии была более влажной и прохладной, чем обычно

Самая низкая температура воздуха составила +4,9 градуса 14 июня в Стенде и 15 июня в Руцаве, а максимальная температура декады составила +27,1 градуса 16 июня в Добеле и Мерсрагсе.

Среднее количество осадков достигло 33,9 миллиметра, или 121% от нормы второй декады. Больше всего дождя выпало в Даугавпилсе, где зарегистрировано 59,8 миллиметра осадков, а наименьшее количество осадков составило 12,3 миллиметра в Кулдиге.

Относительная влажность воздуха в среднем по стране во второй декаде июня составила 78% - от 74% в Алуксне, Мадоне и Руйене до 84% в Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра - неполные 19 метров в секунду - были зафиксированы 12, 19 и 20 июня местами на побережье.

Все декады с конца апреля в Латвии были прохладнее нормы, при этом с середины мая было зафиксировано и среднее количество осадков, превышающее обычное.