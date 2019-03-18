Во вторник ожидается дождь, снег и небольшой град

Во вторник в Латвии ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
В основном будет идти дождь, местами возможны снег и небольшой град.
Ночью южный, юго-западный ветер, а днем западный ветер в порывах будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до 0..+2 градусов, днем составит +2..+6 градусов.
В Риге во вторник временами возможен небольшой дождь, юго-западный ветер будет дуть в порывах до 12 метров в секунду, температура воздуха составит +2..+5 градусов.