Во вторник ожидается дождь, снег и небольшой град

В основном будет идти дождь, местами возможны снег и небольшой град.

Ночью южный, юго-западный ветер, а днем западный ветер в порывах будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до 0..+2 градусов, днем составит +2..+6 градусов.