Пт, 26.04.2019
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  • В небе над Латвией зафиксировано более 400 молний

В небе над Латвией зафиксировано более 400 молний

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Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Во второй половине дня в пятницу, 26 апреля, во многих местах Латвии прошли дожди, однако осадки затронули мало территорий, сообщают метеорологи.

Поскольку дует медленный ветер, облака остаются неподвижными или движутся совсем медленно, принося в отдельные районы сильный дождь. Более значительные ливни можно наблюдать в Вентспилсском крае по направлению к северо-востоку от Вентспилса.

На севере Курземе также зарегистрировано самое большое количество вспышек молний - около 300. В целом в небе над Латвией зафиксировано более 400 молний. Так много молний фиксируется в Латвии впервые за этот год.

В некоторых районах Риги также прошел дождь и прогремел гром.

Напомним, температура воздуха в Латвии в пятницу повысилась до +23..+26 градусов, и во всей стране, включая Ригу, превзойден рекорд тепла для 26 апреля.

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