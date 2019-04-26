Поскольку дует медленный ветер, облака остаются неподвижными или движутся совсем медленно, принося в отдельные районы сильный дождь. Более значительные ливни можно наблюдать в Вентспилсском крае по направлению к северо-востоку от Вентспилса.

На севере Курземе также зарегистрировано самое большое количество вспышек молний - около 300. В целом в небе над Латвией зафиксировано более 400 молний. Так много молний фиксируется в Латвии впервые за этот год.

В некоторых районах Риги также прошел дождь и прогремел гром.