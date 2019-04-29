Эксперт: в этом году заморозки могут причинить большой вред растениям

В этом году заморозки, которые в Латвии особенно сильными ожидаются 4-8 мая, могут оказаться очень опасными для садов, сообщил агентству LETA старший эксперт Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Марис Нарвилс.
Апрель уже признан самым засушливым месяцем в истории метеонаблюдений, засуха в Латвии все усиливается, вызывая большой стресс для посевов и посадок растений.
Потенциальная опасность заморозков усиливается тем, что очень теплая погода усилила развитие всех растений, и в садах одновременно цветут очень многие культуры - крыжовник, красная и черная смородина, жимолость, слива, черешня и вишня, начинают цвести груши и яблони. Это значит, что заморозки могут причинить большой вред, пояснил эксперт.
Стремительное развитие растений в сочетании с засухой вызывают также проблемы с обеспечением растений питательными веществами.