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  • Эксперт: в этом году заморозки могут причинить большой вред растениям

Эксперт: в этом году заморозки могут причинить большой вред растениям

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В этом году заморозки, которые в Латвии особенно сильными ожидаются 4-8 мая, могут оказаться очень опасными для садов, сообщил агентству LETA старший эксперт Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Марис Нарвилс.

Апрель уже признан самым засушливым месяцем в истории метеонаблюдений, засуха в Латвии все усиливается, вызывая большой стресс для посевов и посадок растений.

Потенциальная опасность заморозков усиливается тем, что очень теплая погода усилила развитие всех растений, и в садах одновременно цветут очень многие культуры - крыжовник, красная и черная смородина, жимолость, слива, черешня и вишня, начинают цвести груши и яблони. Это значит, что заморозки могут причинить большой вред, пояснил эксперт.

Стремительное развитие растений в сочетании с засухой вызывают также проблемы с обеспечением растений питательными веществами.

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