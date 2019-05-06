Пн, 6.05.2019
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В ночь на вторник на востоке страны ожидается дождь

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Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В ночь на вторник, 7 мая, в крайних восточных районах Латвии пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

В восточном приграничье во вторник днем сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. В остальной Латвии будет сухо и солнечно.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до -1..+5 градусов. Днем немного усилится западный ветер, в Курземе порывами до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +8..+14 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура ночью +4 градуса, в пригородах до +1, днем до +12..+13 градусов.

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