В ночь на вторник на востоке страны ожидается дождь

В восточном приграничье во вторник днем сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. В остальной Латвии будет сухо и солнечно.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до -1..+5 градусов. Днем немного усилится западный ветер, в Курземе порывами до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +8..+14 градусов.