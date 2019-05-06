В ночь на вторник на востоке страны ожидается дождь

В ночь на вторник, 7 мая, в крайних восточных районах Латвии пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В восточном приграничье во вторник днем сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. В остальной Латвии будет сухо и солнечно.
Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до -1..+5 градусов. Днем немного усилится западный ветер, в Курземе порывами до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +8..+14 градусов.
В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура ночью +4 градуса, в пригородах до +1, днем до +12..+13 градусов.