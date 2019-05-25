В воскресенье станет еще прохладнее

В течение дня юго-западный ветер в порывах усилится до 14-19 метров в секунду.

Начиная с запада в течение дня станет прохладнее, в воскресенье вечером температура составит +9..+12 градусов, в Латгале - до +12..+14 градусов.

В Риге в воскресенье будет облачно, временами возможен небольшой дождь, юго-западный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время опустится до +10 градусов, днем составит +17 градусов, а к вечеру столбики термометров вновь приблизятся к +10-градусной отметке.