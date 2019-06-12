Крупный град, ветер и тропические ливни: ночью гроза прошла и по Видземе

Согласно сообщениям жителей, в западных районах Видземе выпал град диаметром до трех сантиметров. Ветер ломал и валил деревья, которые местами блокировали дороги, и повреждал электролинии.

Видземе затронули широкие и интенсивные ливни. Согласно оперативным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, количество осадков в Алуксне достигло 29,8 мм, в Звейнеиекциемсе - 34,8 мм, в Зосены - 37,6 мм, в Приекуле - 49,4 мм.

Таким образом, за несколько часов местами вылилась более половины месячной нормы осадков.

Наибольшее количество осадков, во вторник зарегистрированное в Курземе - 18 мм в Вентспилсе и 20 мм в Стенде.

Напомним, в Курземе выпал град диаметром до пяти санетиметров, наибольше разрушения зафиксированы в Тукумсе и его округе, где, возможно, прошел смерч.

Гроза прошла мимо Риги по северной стороне. Всего в целом по стране зарегистрировано примерно 25 тысяч разрядов молний. Ранее гроза подобной интенсивности в Латвии была в августе 2017 года.

В среду утром гроза Латвию покинула. Осадков нет, светит солнце, местами - особенно на севере Курземе и на севере Видземе - небо покрывают низкие облака.

Дует слабый или умеренный восточный и северный ветер.