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  • Европейская лаборатория бурь: в Балвском крае бушевал смерч силы торнадо F2

Европейская лаборатория бурь: в Балвском крае бушевал смерч силы торнадо F2

ФОТО: Kristians Drake/Twitter

Сила смерча, бушевавшего в волости Берзпилс Балвского края в субботу, соответствовала торнадо F2 по Шкале Фудзиты, сообщила Европейская лаборатория бурь (ESSL).

Это означает, что порывы ветра в вихре достигли скорости 51-70 метров в секунду, - столь сильные смерчи в Латвии явление редкое.

Ранее в июне 2017 года смерч прошелся в окрестностях Юдажи Сигулдского края, его ESSL также оценила в силу F2.

Напомним, в волости Берзпилс Балвского края в субботу смерч разрушил несколько домов. Кроме того, он нанес повреждения Голварскому кладбищу и местным лесам.

Видео из разрушенного хозяйства в Балвском крае

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