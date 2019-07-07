Европейская лаборатория бурь: в Балвском крае бушевал смерч силы торнадо F2

Это означает, что порывы ветра в вихре достигли скорости 51-70 метров в секунду, - столь сильные смерчи в Латвии явление редкое.

Ранее в июне 2017 года смерч прошелся в окрестностях Юдажи Сигулдского края, его ESSL также оценила в силу F2.

Напомним, в волости Берзпилс Балвского края в субботу смерч разрушил несколько домов. Кроме того, он нанес повреждения Голварскому кладбищу и местным лесам.