Европейская лаборатория бурь: в Балвском крае бушевал смерч силы торнадо F2

Сила смерча, бушевавшего в волости Берзпилс Балвского края в субботу, соответствовала торнадо F2 по Шкале Фудзиты, сообщила Европейская лаборатория бурь (ESSL).
Это означает, что порывы ветра в вихре достигли скорости 51-70 метров в секунду, - столь сильные смерчи в Латвии явление редкое.
Ранее в июне 2017 года смерч прошелся в окрестностях Юдажи Сигулдского края, его ESSL также оценила в силу F2.
Напомним, в волости Берзпилс Балвского края в субботу смерч разрушил несколько домов. Кроме того, он нанес повреждения Голварскому кладбищу и местным лесам.
Видео из разрушенного хозяйства в Балвском крае