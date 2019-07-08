Видео: Вечером в понедельник в Иецаве был замечен смерч

Вращающееся воронкообразное облако приблизилось к земле, однако так и не достигло ее. В связи с этим нет никаких разрушений и повреждений.

Уже сообщалось, утром в понедельник, 8 июля, количество осадков в центре Риги превысило 30 мм или треть от июльской нормы, а сильный ливень вызвал небольшое и малоподвижное облако.