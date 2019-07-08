Видео: Вечером в понедельник в Иецаве был замечен смерч

Вечером в понедельник около Иецавы образовался смерч. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Вращающееся воронкообразное облако приблизилось к земле, однако так и не достигло ее. В связи с этим нет никаких разрушений и повреждений.
Уже сообщалось, утром в понедельник, 8 июля, количество осадков в центре Риги превысило 30 мм или треть от июльской нормы, а сильный ливень вызвал небольшое и малоподвижное облако.
Синоптики прогнозируют, что этой ночью и с утра во вторник местами пройдет только кратковременный дождь, однако во второй половине дня осадки, в том числе грозы, ожидаются во многих районах страны.