Рекорд: впервые в августе этого года потеплело до +30 градусов

Во вторник, 27 августа, во второй половине дня на юго-западе Курземе воздух прогрелся до +30 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.
До +30 градусов потеплело и в Лиепайском аэропорту, а в порту Лиепаи при ветре с моря на несколько градусов холоднее.
В прошлый раз температура в Латвии достигала отметки +30 градусов месяц назад - 28 июля в Вентспилсе было +32,1 градуса.
Самая высокая в этом году температура зарегистрирована 13 июня, когда в столице было +33 градуса, а в аэропорту Рига +34.
По прогнозам синоптиков, жара в Латвии сохранится до 1 или 2 сентября, но временами возможны кратковременные дожди и грозы.