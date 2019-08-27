Рекорд: впервые в августе этого года потеплело до +30 градусов

До +30 градусов потеплело и в Лиепайском аэропорту, а в порту Лиепаи при ветре с моря на несколько градусов холоднее.

В прошлый раз температура в Латвии достигала отметки +30 градусов месяц назад - 28 июля в Вентспилсе было +32,1 градуса.

Самая высокая в этом году температура зарегистрирована 13 июня, когда в столице было +33 градуса, а в аэропорту Рига +34.