В Сигулде за день выпала двухнедельная норма осадков

С обеда понедельник до 7 часов утра вторник количество осадков в Сигулде достигло 44 миллиметров или 55% от сентябрьской нормы, сообщает агентство LETA со ссылкой на синоптиков.
Самые сильные ливни затронули Сигулду утром во вторник, интенсивные осадки наблюдаются и в других местах Видземе, возможен и град.
Сильные осадки несет пояс облаков, растянувшийся от Рижского залива. Он появился в результате прохождения холодных воздушных масс над теплым морем.
Дожди, в том числе и ливни, утром во вторник продолжаются и в других районах Латвии, но самые сильные осадки наблюдаются в Видземе.
Напомним, во вторник в первой половине дня крупнейшие осадки ожидаются в южной и западной части Видземе, днем - в Курземе, вечером - в других районах Латвии.
Местами - особенно в Курземе - ожидается гроза. Местами ожидается интенсивный град. Количество осадков может превысить 20 миллиметров.