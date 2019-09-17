Вт, 17.09.2019
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В Сигулде за день выпала двухнедельная норма осадков

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

С обеда понедельник до 7 часов утра вторник количество осадков в Сигулде достигло 44 миллиметров или 55% от сентябрьской нормы, сообщает агентство LETA со ссылкой на синоптиков.

Самые сильные ливни затронули Сигулду утром во вторник, интенсивные осадки наблюдаются и в других местах Видземе, возможен и град.

Сильные осадки несет пояс облаков, растянувшийся от Рижского залива. Он появился в результате прохождения холодных воздушных масс над теплым морем.

Дожди, в том числе и ливни, утром во вторник продолжаются и в других районах Латвии, но самые сильные осадки наблюдаются в Видземе.

Напомним, во вторник в первой половине дня крупнейшие осадки ожидаются в южной и западной части Видземе, днем - в Курземе, вечером - в других районах Латвии.

Местами - особенно в Курземе - ожидается гроза. Местами ожидается интенсивный град. Количество осадков может превысить 20 миллиметров.

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