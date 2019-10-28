Сломанные ветром деревья упали на две машины, в которых находились люди

За прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 170 вызовов, связанных с разрушениями, вызванными сильным ветром, в том числе в Кекавском крае сломанные деревья упали на два автомобиля, в которых находились люди, сообщает агентство LETA.
Большинство случаев вызовов были связаны с тем, что деревья упали на проезжую часть или тротуар, но были получены и вызовы о том, что деревья сломались и упали на автомобили, вблизи зданий или на них, на столбы электричества и освещения, кроме того, ветер отрывал небольшие куски от фасадов зданий.
В этих случаях были и пострадавшие, к примеру, в Кекавском крае сломанные деревья упали на машины, в которых сидели люди. На данный момент у VUGD нет информации о том, насколько тяжелые повреждения эти люди получили.
К наибольшим разрушениям сильный ветер привел в округе Видземе, Риги и Рижского района, откуда было получено более 130 вызовов.
Напомним, согласно провизорской информации, воскресная буря в Латвии привела к крупнейшим разрушениям с 12 августа 2017 года, когда бушевала сильная гроза. Тогда VUGD получила более 220 вызовов на ликвидацию последствий стихии.