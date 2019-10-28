Сломанные ветром деревья упали на две машины, в которых находились люди

Большинство случаев вызовов были связаны с тем, что деревья упали на проезжую часть или тротуар, но были получены и вызовы о том, что деревья сломались и упали на автомобили, вблизи зданий или на них, на столбы электричества и освещения, кроме того, ветер отрывал небольшие куски от фасадов зданий.